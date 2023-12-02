Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сыграли свадьбу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24 0

Знаменитым спортсменам по 22 года, о помолвке влюбленные рассказали в сентябре.

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сыграли свадьбу

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге, во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Несколько коротких видео невеста, которая выбрала для церемонии белый брючный костюм, опубликовала в личном блоге. На свадьбу пришли самые близкие и родственники, в числе гостей были также основатель крупной теннисной академии Александр Островский, теннисистка Яна Сизикова.

«Мистер и миссис Шевченко», — подписала кадры спортсменка.

Анне Потаповой 22 года, она победила в двух турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, стала 28-й ракеткой мира. Ее молодой муж — ровесник. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 49 место. Кольцо с крупным камнем Потапова получила от избранника в сентябре. В конце месяца в ее блоге появилось фото с женихом. Подготовку к свадьбе звезды детально с прессой не обсуждали.

Анна Потапова и Александр Шевченко сообщили о помолвке в конце сентябряАнна Потапова и Александр Шевченко сообщили о помолвке в конце сентября. Фото: Instagram* / anapotapovaa

Как рассказывал подписчикам Шевченко, заботы о дне бракосочетания практически полностью взяла на себя Потапова. Ему достались примерно 2% всех задач. Кроме того, у Анастасии раньше закончился сезон, и она могла посвятить больше времени подготовке к торжеству. Как писал спортсмен, если бы он «по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошел с ума». Очевидно, не сошел, и теперь счастлив в новом статусе.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник сыграли тайную свадьбу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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