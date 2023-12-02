Экс-главе Минтранспорта Чувашии Осипову предъявлено обвинение по двум статьям

Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой был его знакомый.

Он также в июне 2022 года организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения, чтобы переводить деньги на личные цели.

Во время допроса Осипов признал свою вину и дал показания в отношении соучастника. Правоохранители в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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