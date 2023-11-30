Скандального певца Шарлота доставили в Самару на допрос

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Настроенный против России певец Шарлот надеялся, что его простят после возвращения. Но за его поступки в РФ завели три уголовных дела.

Скандального певца Шарлота доставили в Самару на допрос

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС

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Певца Шарлота перевели в Самару, сообщил источник 5-tv.ru. В городе исполнителя доставили на допрос в региональное отделение Следственного комитета. На Шарлота заведены три уголовных дела, он задержан на трое суток и будет находиться в ИВС Самары.

Другой источник 5-tv.ru отметил, что против певца возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Летом 2023-го молодой исполнитель опубликовал два видео, в которые разрывал георгиевскую ленту, спустя месяц Шарлот спел исковерканную песню на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова.

Мера пресечения в отношении певца не избиралась.

Кстати, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщала, что СК РФ возбудил в отношении певца Шарлота три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры. Но ему не поверили ни россияне, ни правоохранительные органы.

В ночь на 22 ноября в петербургском аэропорту Пулково Шарлота задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека предварительно обвинили в мелком хулиганстве. Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве. Певец прилюдно покаялся за свои поступки, но его быстро вывели на чистую воду.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с Шарлотом от имени Глеба Шендермана, якобы ответственным за культурную жизнь Украины. Певец пожаловался на свою «недооцененность» в России и изъявил желание «влиться в украинскую культуру». А когда с ним связался президент Украины Владимир Зеленский, сыгранный комиком и пародистом Максом Комикадзе, Шарлот и вовсе заявил о готовности спеть украинский гимн и даже принести присягу Незалежной. Молодой артист даже заявил о том, что готов уехать на Украину в чемодане украинского посла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему от Шарлота отвернулись близкие и коллеги.

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