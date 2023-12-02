«Бездонная бочка»: в Германии заявили о большом объеме помощи Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Депутат бундестага Вагенкнехт: Украина все больше походит на бездонную бочку

«Бездонная бочка»: в Германии заявили о большом объеме помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

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Тема:
Спецоперация

С начала конфликта Берлин выделил порядка 60 миллиардов евро в качестве поддержки Киеву.

Украина стала бездонной бочкой, в которую постоянно вкладывают деньги страны Евросоюза. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

«Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — сказала она.

За все время конфликта Германия передала Украине 44 миллиарда евро из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет Незалежной. К ним еще нужно прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку беженцев из Украины.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине.

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