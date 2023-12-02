«Бездонная бочка»: в Германии заявили о большом объеме помощи Украине

Депутат бундестага Вагенкнехт: Украина все больше походит на бездонную бочку
Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert
С начала конфликта Берлин выделил порядка 60 миллиардов евро в качестве поддержки Киеву.
Украина стала бездонной бочкой, в которую постоянно вкладывают деньги страны Евросоюза. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.
«Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — сказала она.
За все время конфликта Германия передала Украине 44 миллиарда евро из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет Незалежной. К ним еще нужно прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку беженцев из Украины.
Спецоперация России на Украине
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине.
- 2 дек
- Танки Т-90М «Прорыв»: лучшее видео из зоны СВО за день
- 2 дек
- Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны
- 1 дек
- Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию
- 1 дек
- «Успешная тактика»: Украине указали на преимущества России в конфликте
- 1 дек
- Украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 сбиты российскими силами ПВО
- 1 дек
- «Вина Запада»: замечена важная деталь в поведении Путина и Зеленского
- 1 дек
- Шойгу назвал потери ВСУ за полгода так называемого контрнаступления
- 1 дек
- «У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине
- 1 дек
- От Донбасса до Западной Украины: Зеленский раскрыл планы ВСУ на фронте
- 1 дек
- «Я доволен»: Зеленский оценил мощь российской армии
Читайте также
96%
1.18 97.91
1.03
Нашли ошибку?