«У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине

Премьер Венгрии настаивал ранее на заморозке финансирования до полного пересмотра поддержки Киева.

В Евросоюзе назревает серьезный политический кризис, который разразится уже в декабре. Причиной называется поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тесных связей с Россией, его позиция относительно принятия бюджета ЕС и вступления Украины в организацию. Об этом сообщает Politico.

«Орбан регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но дипломаты паникуют, что его враждебность к Украине вот-вот окончательно столкнет блок с обрыва», — говорится в публикации.

Кризис может произойти на саммите в 14–15 декабря, когда лидеры Евросоюза должны принять решение по поводу вступления Украины и заключить соглашение по бюджету, чтобы выделить Киеву 50 миллиардов евро. Дело в том, что Орбан призвал заморозить политический и финансовый процесс, пока главы Евросоюза не согласятся на полный пересмотр поддержки Украины. Это доставляет им большую головную боль, ведь планы ЕС могут сорваться.

«Хотя Венгрия представляет всего 2% населения ЕС, Орбан может держать блок в заложниках», — отмечается в материале.

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Сейчас Евросоюз рассматривает «ядерный вариант», который может исключить Венгрию из политических решений сообщества. Останавливает лидеров организации опасения, что это станет опасный прецедентом, способным разобщить и фрагментировать организацию.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал нежелание помогать Украине из-за отсутствия у властей воюющей страны собственной цели. Он подчеркнул, что украинская власть идет по пути, который ни к чему не ведет. В этом Будапешт не может ее поддерживать.

Венгерское правительство с первых дней спецоперации отказалось направлять на Украину вооружения и допускать транспортировку военной помощи через свою территорию. А также выразило протест планам Евросоюза на выделение из бюджета 20 миллиардов евро на эти цели.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия предложила РФ и Украине переговоры для создания системы безопасности.