Герой клипа группы «Грибы» из Коми погиб в зоне спецоперации

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

В зоне СВО погиб участник клипа «Тает лед» Степанов

Герой клипа группы «Грибы» из Коми погиб в зоне спецоперации

Фото: Telegram / Владимир Уйба Глава Республики Коми / VladimirUyba

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Тема:
Спецоперация

Кем он служил на поле боя?

В зоне спецоперации погиб рядовой Денис Степанов. Он стал известен несколько лет назад, когда снялся в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил на странице в «ВКонтакте» глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова… погибшего в ходе проведения специальной военной операции», — написал он.

Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. Он родился в Ухте.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве похоронили военкора Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области в результате обстрела ВСУ.

Тема:
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