Характерный стиль украинских боевиков — первоочередными целями для них являются журналисты, спасатели и медики.

На этой неделе в Запорожье погиб наш коллега, Борис Максудов, военкор телеканала «Россия 24».

«Я знал его лично, не раз пересекались на съемках. Борис был настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и заботливым отцом», — рассказал ведущий программы «Известия. Главное» Виталий Воронин.

С ним простились в Москве 25 ноября. С начала СВО погибло уже два российских журналиста и десять получили ранения.

«Их выцеливали, их стремились убить именно за ту правду, которую они несли», — сказал на прощании генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

«Нам остается всем только соответствовать этому идеалу и профессиональному, и человеческому, мужскому», — отметил российский тележурналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Бориса. ВСУ не могли не видеть, что атакуют журналиста — микрофон, камера, надписи пресса, тем более его атаковали с дрона, у коптера хорошая оптика. Они все видели. А мы все будем помнить. Указом президента Борис Максудов награжден орденом мужества посмертно. Репортаж военкора «Известий» Мери Бадунц.

Последний выезд Бориса Максудова и последний его стендап. В Запорожскую область он приехал освещать обстановку на линии фронта. Группу журналистов засекли с неба и началась настоящая охота. Первый ВОГ взорвался рядом, второй прямо над головой корреспондента.

«Поехали на съемки. Первая группа приехала нормально. Поехал за второй группой, начал подъезжать к ним, вижу что Боря лежит, над ним кружится дрон», — рассказывает водитель-ассистент Первого канала Ислам Устарханов

Врачи боролись за жизнь Бори несколько часов. Но, их усилия оказались тщетны. Он умер по пути в Крым.

Это убийство очередное подтверждение характерного стиля украинских боевиков. Любой мирный жителей для них враг. За спасателями, пожарными, врачами и журналистами охотятся особенно тщательно. Используют тактику радикальных исламистов: ждут, когда на место первого прилета приедут специалисты и повторно накрывают квадрат уже более массивно. За последние четыре месяца от такого сценария пострадали десять журналистов, двое погибли.

Для ВСУ не писаны элементарные правила боевых действий. Убивают своих же солдат, стреляют им спины, когда те пытаются поднять белый флаг и спасти свои жизни.

«Нас заслали на позиции. Нас через десять минут начали штурмовать. Мы сдались в плен», — говорит пленный Максим

Каждая такая история, словно под копирку. 19-летнему Максиму вручили повестку, заставили подписать какие-то документы и сразу отправили скоротечное обучение в Великобританию.

«Мы просто мясо. Сослали нас на позицию, мы даже ничего не умеем. Нам выдали броню. каску, все — идите», — рассказал пленный парень.

Вот очередную такую группу мобилизованных засекают разведчики армейского спецназа «Осман».

«Взяли пленного, одного из них. Я спрашиваю: „Куда вы едете?“ Им, якобы сказали, что здесь находятся их войска. Им, якобы, показывают видеоролики перед тем как отправлять на какие-либо задачи. Что, якобы, мы над пленными издеваемся. Убиваем их. Им, якобы, терять нечего», — рассказывает командир группы с позывным «Метис».

Наши бойцы и днем и ночью следят за этим сектором. К уже подступающим холодам давно готовы.

Мы максимально близки к противнику. В любой момент на линии может появиться вражеская техника или пойти пехота. Бойцы армейского подразделения спецназа «Осман», знают, что в такой ситуации делать.