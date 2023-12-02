«Это невозможно»: Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Жена Зеленского выступила против его избрания на второй срок

«Это невозможно»: Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Почему она придерживается такого мнения?

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступил против того, чтобы ее супруг избирался на новый срок. Такое заявление она сделала в подкасте издания Economist.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.

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Глава Украины Владимир Зеленский ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.

На днях Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов на Украине. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев заметил, что в стране почти стартовала избирательная кампания, которая только несла угрозу единству граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об изменах Зеленского жене.

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