«Это невозможно»: Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок

Почему она придерживается такого мнения?

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступил против того, чтобы ее супруг избирался на новый срок. Такое заявление она сделала в подкасте издания Economist.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.

Читайте также Зеленский свалил на украинцев вину за нежелание уходить с поста

Глава Украины Владимир Зеленский ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.

На днях Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов на Украине. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев заметил, что в стране почти стартовала избирательная кампания, которая только несла угрозу единству граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об изменах Зеленского жене.