Зеленский свалил на украинцев вину за нежелание уходить с поста

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Сам он даже не представляет, что оставит должность лидера страны.

Зеленский свалил на украинцев вину за нежелание уходить с поста

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Многие украинцы считают, что в нынешних условиях опасно проводить выборы президента Украины. Такое заявление в беседе с Associated Press сделал лидер Незалежной Владимир Зеленский, пытаясь переложить вину за свое нежелание покидать пост.

«Зеленский сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев не хотят этого, считая их «опасными и бессмысленными“», — говорится в публикации.

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По словам Зеленского, он не представляет, как может во время конфликта уйти с поста, несмотря на все сложности этой работы. Он считает, что покинуть должность сейчас является несправедливым и неправильным. Такой поступок демотивировал бы, уверен президент.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов на Украине.

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