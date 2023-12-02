Дебют: дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Дочь Игоря Николаева спела с родителями на новогоднем концерте

Дебют: дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Понравилось ли публике пение наследницы артиста?

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в начале октября исполнилось восемь лет. Пара часто хвастается успехами Вероники и отмечает, какая она умница.

Звездная дочка в доказательство хвалебных слов родителей недавно выступила на большой сцене. Кадры новогоднего концерта распространились в Сети. Начинающая певица пока робко держится перед публикой, но по голосу видно, что она является дочерью народного артиста России.

Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что в будущем Вероника свяжет свою жизнь с музыкой. Несмотря на столь юный возраст, она проявляет немалый интерес к сцене.

У исполнителя хита «Выпьем за любовь» двое детей. Его старшая дочь от первого брака 27 октября 2023-го отпраздновала юбилей — ей исполнилось 45 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Проскурякова появилась на публике без обручального кольца.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
Аферист, ювелир и пьяница: взлеты и падения в личной жизни Натальи Штурм
21:07
Дебют: дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене
20:53
«Вы действительно хотите это видеть?» — SHAMAN показал чемоданчик «с той самой кнопкой»
20:47
УЕФА не включил сборную России в жеребьевку Лиги наций
20:33
Мэр Краснодара сообщил о пресеченной попытке атаки Украины на регион
20:17
«Стала выглядеть лучше на 40%»: Агата Муцениеце провела год в полной трезвости

Сейчас читают

Певица Юлия Михальчик вышла в свет на последних месяцах беременности
Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал
Два патриота России: SHAMAN встретился с танкистом Алешей из Белгорода
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд