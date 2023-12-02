Дебют: дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене

Понравилось ли публике пение наследницы артиста?

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в начале октября исполнилось восемь лет. Пара часто хвастается успехами Вероники и отмечает, какая она умница.

Звездная дочка в доказательство хвалебных слов родителей недавно выступила на большой сцене. Кадры новогоднего концерта распространились в Сети. Начинающая певица пока робко держится перед публикой, но по голосу видно, что она является дочерью народного артиста России.

Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что в будущем Вероника свяжет свою жизнь с музыкой. Несмотря на столь юный возраст, она проявляет немалый интерес к сцене.

У исполнителя хита «Выпьем за любовь» двое детей. Его старшая дочь от первого брака 27 октября 2023-го отпраздновала юбилей — ей исполнилось 45 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Проскурякова появилась на публике без обручального кольца.