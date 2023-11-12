Больше не в тени: Проскурякова появилась на публике без обручального кольца

Звезда стала все чаще посещать различные светские мероприятия, причем без сопровождения мужа.

Популярность Юлии Проскуряковой в последние дни активно растет. Звезда стала все чаще посещать различные светские мероприятия, причем без сопровождения мужа. В данный момент известный русский композитор Игорь Николаев проходит реабилитацию после сложной операции.

Без супруга Проскурякова появилась и на показе нового фильма «Моя ужасная сестра-2» в кинотеатре «Октябрь», сообщает издание 7Дней.ru. В 41 год певица выглядит молодо и свежо. На премьере артистка появилась во всем белом: светлые юбка и свитер подчеркнули красоту звезды.

Однако главного украшения на Проскуряковой фанаты не увидели, что вызвало многочисленные слухи об ухудшающихся отношениях певицы с Игорем Николаевым. Обручальное кольцо заменили перстни с крупными камнями.

Артистка постепенно выходит «из тени» собственного мужа и начинает развиваться в карьере самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Николаева укатила из России без мужа.