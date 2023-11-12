Больше не в тени: Проскурякова появилась на публике без обручального кольца

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 54 0

Юлия Проскурякова появилась на публике без обручального кольца

Больше не в тени: Проскурякова появилась на публике без обручального кольца

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Звезда стала все чаще посещать различные светские мероприятия, причем без сопровождения мужа.

Популярность Юлии Проскуряковой в последние дни активно растет. Звезда стала все чаще посещать различные светские мероприятия, причем без сопровождения мужа. В данный момент известный русский композитор Игорь Николаев проходит реабилитацию после сложной операции.

Без супруга Проскурякова появилась и на показе нового фильма «Моя ужасная сестра-2» в кинотеатре «Октябрь», сообщает издание 7Дней.ru. В 41 год певица выглядит молодо и свежо. На премьере артистка появилась во всем белом: светлые юбка и свитер подчеркнули красоту звезды. 

Однако главного украшения на Проскуряковой фанаты не увидели, что вызвало многочисленные слухи об ухудшающихся отношениях певицы с Игорем Николаевым. Обручальное кольцо заменили перстни с крупными камнями. 

Артистка постепенно выходит «из тени» собственного мужа и начинает развиваться в карьере самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Николаева укатила из России без мужа.

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