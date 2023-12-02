Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Теперь становится понятно, почему нынешний украинский президент боится проводить выборы в стране.

Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Читайте нас в: Дзен Новости

Главком ВСУ Валерий Залужный обошел в рейтинге доверия украинцев действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает один из украинских порталов на основании опроса, проведенного в ноябре 2023 года.

Теперь становится понятно, почему нынешний украинский президент боится проводить выборы в стране. Дело в том, что особенно доверяют Залужному киевляне. Целиком и полностью свое доверие выразили 63% опрошенных респондентов, а Зеленскому — всего 39%.

При этом, в сумме Залужный набрал аж 82%, чем Зеленский похвастаться не может — его рейтинг сильно снижается, в данный момент он составляет 72%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что супруга нынешнего лидера Украины не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
История любви Юдашкиных: «Три дня встречались, и Валя сделал мне предложение»
18:04
В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
17:56
Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев
17:50
«Уникальные» — кинокритик Никулин о судьбе российских хорроров
17:40
«Это невозможно»: Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок
17:24
Семейные драмы: ТОП-7 звезд, которые не общаются со своими родителями

Сейчас читают

Птичка в неволе или расчетливый абьюз: почему брак Кейт и принца Уильяма трещит по швам
Два патриота России: SHAMAN встретился с мальчиком Алешей из Белгорода
Певец Шарлот официально признал свою вину, суд заключил его под стражу — последние подробности по делу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд