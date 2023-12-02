Залужный обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев

Главком ВСУ Валерий Залужный обошел в рейтинге доверия украинцев действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает один из украинских порталов на основании опроса, проведенного в ноябре 2023 года.

Теперь становится понятно, почему нынешний украинский президент боится проводить выборы в стране. Дело в том, что особенно доверяют Залужному киевляне. Целиком и полностью свое доверие выразили 63% опрошенных респондентов, а Зеленскому — всего 39%.

При этом, в сумме Залужный набрал аж 82%, чем Зеленский похвастаться не может — его рейтинг сильно снижается, в данный момент он составляет 72%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что супруга нынешнего лидера Украины не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.