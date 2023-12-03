«Самая главная»: исполнитель SHAMAN назвал лучшую песню года

Среди самых важных композиций артист выделил две. Какие же?

Российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выделил для себя две лучшие песни уходящего 2023 года. По его словам, первая и самая главная — гимн России. А что насчет второй?

«После обращения президента (Владимира Путина. — Прим. ред.) этот год традиционно открывал гимн России. Эта песня самая главная. А после нее следовала песня «Я русский», — заявил SHAMAN на мероприятии «Песня года».

Недавно по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) SHAMAN был назван лучшим певцом 2023 года. И в этом нет ничего удивительного — его творчество уже давно находит отклик в сердцах миллионов соотечественников. Особенно песня «Я русский».

Ярослав Дронов самостоятельно продюсирует свое творчество, сам сочиняет песни и пишет к ним музыку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что россияне так полюбили Ярослава Дронова.