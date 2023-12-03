Скоро Новый год: корабль «Прогресс» причалил к МКС с подарками для космонавтов

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 25 0

Космический корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к МКС 3 декабря

Скоро Новый год: корабль «Прогресс» причалил к МКС с подарками для космонавтов

Фото: www.globallookpress.com / © Roscosmos

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», стартовавший 1 декабря с космодрома Байконур, причалил к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС). Об этом уведомили в пресс-службе Роскосмоса.

«Космонавты, встречайте новый грузовик! Сегодня в 14:18 по московскому времени „Прогресс МС-25“ причалил к модулю „Поиск“ российского сегмента МКС», — говорится в записи в официальном Telegram-канале ведомства, опубликованной 3 декабря.

Уточняется, что судно доставило космонавтам 2,5 тысячи килограммов грузов, в частности 515 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота, а также более 1500 килограммов оборудования и инструментов, одежду и продукты для экипажа. Среди прочего — подарки для космонавтов к Новому году и 48 перепелиных яиц.

Также в сообщении отмечается, что за последние 40 лет состоялась 186-я стыковка кораблей марки «Прогресс» к орбитальным станциям, и 91-я — с МКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский экипаж МКС поздравил с 25-летием запуска станции.

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