Российские войска уничтожили центр управления ПВО Украины

ВС РФ уничтожили командный пункт центра управления и оповещения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток» рядом с Днепропетровском. Об этом в воскресенье, 3 декабря, передает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, поразить цель удалось силами оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск.

Также под контролем российской армии оказались склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого, вражеские запасы боеприпасов в Николаевской области. Кроме того, наши военные за сутки поразили живую силу и технику противника на 107 территориях.

В сообщении, кроме того, говорится, что за минувшие сутки средства ПВО и радиоэлектронной борьбы захватили восемь украинских дронов в районах шести поселений ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

К тому же были ликвидированы переделанные для ударов по наземным целям пара зенитных управляемых ракет С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о переходе ВСУ в оборону.