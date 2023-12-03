Наступают не только ВС РФ, но и мыши: почему ВСУ переходят в оборону

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На Украине заявили о переходе ВСУ в оборону

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Летнее контрнаступление националистов с треском провалилось — моральный дух боевиков продолжает падать.

Ключевое изменение в зоне спецоперации — киевский режим официально отказался от дальнейших попыток наступать и уходит в глухую оборону. Об этом заявил лично Владимир Зеленский после серии поездок по различным участкам фронта. Он сказал, что военные вместе с гражданскими строителями должны начать возводить укрепления по всем основным направлениям. Любопытно, что генералы ему предлагали это еще летом, но он направил войска в атаку на Запорожье. И просчитался.

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Настроения в украинских окопах все более упаднические — этому способствуют антисанитарные условия, кругом грязь и полчища мышей. Из-за того что летом были не засеяны поля, с голода грызуны бегут туда, где можно найти еду — к солдатам. Их собирают ведрами. Добавим к этому грязь и осеннюю распутицу.

Тяжелая западная техника в поле даже не выходит. Те же Abrams мелькнули на фото и снова пропали. Оказывается, эти машины весом почти в 70 тонн — очень хрупкие, откровенничает американский Forbes. Им фильтры двигателя надо прочищать каждые 12 часов — иначе ремонт на миллион долларов. Есть в этом какая-то ирония, украинцы так носились с этими танками, а вынуждены отбиваться от мышей.

Немецкие Leopard чуть более выносливые — но на них развернулась настоящая призовая охота. Самую современную модель из переданных Украине серии 1А5 подбили на этой неделе в Харьковской области после, внимание, двух недель выслеживания. Метким бойцам вручили денежный сертификат. ПТУРщики разделят приз вместе с операторами дрона, которые зафиксировали точное попадание. Репортаж с купянского направления от корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Тема:
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