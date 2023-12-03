В Индонезии проснулся вулкан «Судного дня»

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 157 0

Вулкан Марапи проснулся в Индонезии

В Индонезии проснулся вулкан «Судного дня»

Фото: www.globallookpress.com / Priyo Utomo

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Высота выброса пепла составила около 15 тысяч метров.

Проснулся самый активный в Индонезии вулкан Марапи вновь начал свое извержение, сообщает Kompas. По данным издания, произошел выброс вулканического пепла на высоту более 15 тысяч метров.

«Пепел от извержения достиг домов жителей», — сообщила жительница остова Сумарта, на котором располагается действующий вулкан.

В материале отмечается, что Марапи проснулся в воскресенье около трех часов дня. В настоящее время район окутан запахом серы, а жители остаются в своих домах. Приказа об эвакуации от правительства не поступало.

Также по словам представителя Индонезийского центра вулканологии и уменьшения геологических опасностей, о жертвах сообщений не поступало, заявили в ABC News. Несколько маршрутов для альпинистов временно закрыты, а жителям была дана рекомендация держаться на расстоянии как минимум трех километров от опасной зоны.

Известно, что около 70 туристов застряли в прилегающих к вулкану районах. Сейчас уже 28 человек успешно эвакуированы.

Марапи считается самым активным среди всех 130 индонезийских вулканов. Ученые назвали его вулканом «Судного дня», поскольку полноценное извержение может привести к коллапсу всей мировой экономики и различным климатическим аномалиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.

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