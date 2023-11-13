Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

|
Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4500 метров над уровнем моря.

На острове Сицилия сейсмологи зафиксировали мощнейшее за последние 30 лет извержение вулкана Этна. «Огненная гора» считается крупнейшим действующим вулканом в Европе: он в два с половиной раза больше, чем знаменитый Везувий, погубивший Помпеи.

По информации газеты La Sicilia, первые тревожные звоночки местные жители зафиксировали еще ночью 12 ноября. Вслед за этим вулкан «выплюнул» над средиземноморским островом большой сгусток лавы и пепла.

Извергающихся внутренностей вулкана оказалось так много, что улицы оказались погребены под слоем пепла. Местные власти вынуждены были отменить ряд авиарейсов, закрыть аэропорт Катании, а также запретить передвижение по улицам на велосипедах во избежание возможных трагедий.

Для автомобилей установили скоростной режим — не больше 30 километров в час. Поток лавы иссяк только к рассвету, отмечают специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

По данным ученых, ничего похожего по масштабам в этих местах не наблюдалось с 1992 года. За несколько дней до извержения жители Сицилии могли наблюдать крайне редкое явление — газовые кольца. Зафиксировать их считается большой удачей, поскольку скорость их исчезновения значительно превышает скорость работы затвора.

Этна была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года меньшее по силе извержение вулкана привело к госпитализации десяти человек.

Ранее 5-tv.ru писал, почему пробуждение спящих вулканов может уничтожить человечество.

+7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Сразу трое за прошедшие сутки: лучшие украинские боевики ликвидированы
10:31
Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна
10:29
«В самом разгаре»: во Франции заявили о победе России на мировой арене
10:18
Гольфстрим замедлился до минимума: чем это чревато для человечества
10:11
Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев
10:05
«В нашем доме уже была другая» — Бузова вывела на чистую воду Тарасова и Костенко

Сейчас читают

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего райдера
Южнокорейская группа W24 исполнила песню «Группа крови» на русском языке
«Ну и фантазия у русских!» — почему американцы боятся советскую сказку «Морозко»
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд