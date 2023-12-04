Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

В ходе заседания было выдвинуто пять кандидатур.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков стал председателем Союза театральных деятелей России.
На заседании, которое прошло в понедельник, 4 декабря, было выдвинуто пять кандидатур, четверо из них взяли самоотвод, среди них — народный артист России Александр Лазарев. свое решение он объяснил переходом на должность главного режиссера в одном из учреждений.
Самоотвод также взяли директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, режиссер Андрей Борисов из Якутии и Валерий Гергиев.
За кандидатуру Машкова проголосовали 176 делегатов съезда, против — 20.
«Таким образом, по результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей РФ, в соответствии с действующим уставом СТД РФ, счетная комиссия считает избранным председателем <…> сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», — сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральным директором Большого театра стал художественный руководитель Мариинки, народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев.
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