Большой театр возглавил худрук Мариинки, дирижер Валерий Гергиев

Генеральным директором Большого театра стал художественный руководитель Мариинки, народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев. Постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет», — сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Владимир Урин, занимавший должность директора Большого театра, ушел по собственному желанию.

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Ранее предполагалось, что о новом назначении объявят на международном культурном форуме, который проходил в Петербурге с 16 по 18 ноября. Однако этого не произошло.

Кроме того, сообщалось, что Гергиев будет совмещать две руководящие должности. При этом оба учреждения объединять не планируется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал назначение Гергиева на пост главы Большого театра.