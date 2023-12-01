Большой театр возглавил худрук Мариинки, дирижер Валерий Гергиев

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, освободив от должности Владимира Урина.

Большой театр возглавил худрук Мариинки, дирижер Валерий Гергиев

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Генеральным директором Большого театра стал художественный руководитель Мариинки, народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев. Постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет», — сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Владимир Урин, занимавший должность директора Большого театра, ушел по собственному желанию.

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Ранее предполагалось, что о новом назначении объявят на международном культурном форуме, который проходил в Петербурге с 16 по 18 ноября. Однако этого не произошло.

Кроме того, сообщалось, что Гергиев будет совмещать две руководящие должности. При этом оба учреждения объединять не планируется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал назначение Гергиева на пост главы Большого театра.

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