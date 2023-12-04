Путин: жители Латвии могут ответить властям на свинское отношения к себе

Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Таким образом глава государства призвал латвийцев к совести на фоне разгорающейся в стране русофобии. Так, например, несколько недель назад российские эмигранты пожаловались латвийской прессе, что столкнулись с серьезным давлением со стороны местных властей. Российским пенсионерам ограничили выплаты по возрасту, а некоторые приезжие столкнулись с невозможностью получить медицинскую помощь.

По словам Путина, контролирующие органы Латвии, с чьего молчаливого согласия происходит беспредел, должны вмешаться и предотвратить рост русофобии в стране. При иных раскладах велик риск получить «ответную реакцию».

«Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то, в конце концов, они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии подумывают закрыть Балтийское море от российских судов.