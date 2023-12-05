Она даже не рожала: зачем Пэрис Хилтон строит из себя образцовую мать

В депрессии теперь пребывает и Пэрис Хилтон, которая решила доказать, что она не только светская львица, но и эксперт по воспитанию подрастающего поколения. Во всяком случае, так она начала позиционировать себе на американских телеэкранах.

Вот только поклонники припомнили звезде, что обоих своих детей она даже не рожала. А ее методы воспитания никак не назвать педагогичными. О материнстве по-голливудски — корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в свои 42 года Пэрис Хилтон выглядит потрясающе. Совсем недавно она объявила о рождении второго ребенка — благодаря суррогатной маме на свет появилась девочка.

На днях в личном блоге звезда опубликовала фото розового детского костюма, где стразами вышито слово «Лондон». Назвать дочку именно так Хилтон решила еще в прошлом году.