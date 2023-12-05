Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем

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Рита Миронова
Рита Миронова 11 0

Очередная неудачная попытка атаки со стороны киевского режима зафиксирована ранним утром 5 декабря.

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Атака беспилотников на регионы России

Пресечена очередная попытка киевского режима атаковать территорию России. Как сообщили в Минобороны РФ, над акваторией Азовского моря были перехвачены четыре беспилотника. Это произошло ранним утром.

«5 декабря около 6:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в оборонном ведомстве.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила вражеские дроны. Еще два аппарата были перехвачены над морем.

Средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ.

Тема:
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