Жилой фон: что будет с рынком ипотеки в 2024 году

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 20 0

«Известия»: первоначальный взнос по льготной ипотеке может повыситься

Жилой фон: что будет с рынком ипотеки в 2024 году

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Чего ждать в следующем?

Правительство РФ может повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% с 2024 года. Об этом сообщили «Известиям», ссылающие на осведомленные источники.

Осенью этого года порог первоначального взноса уже вырос с 15% до 20%, что коснулось всех видов льготной ипотеки. По мнению экспертов, дополнительное регулирование вводится из-за высокого роста ипотечного рынка, который необходимо «охладить».

Собеседник газеты также отметил, что данный параметр в 30% рассматривается не для всех программ с государственной поддержкой. Пока неизвестно, о каких именно идет речь.

Прежде стало известно, что правительство РФ распространило действие «Дальневосточной ипотеки» на Арктику. Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Максимальная сумма займа составляет шесть миллионов рублей. Кто может стать участником программы — читайте в нашем материале.

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