Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 24 0

Младшая сестра Фиделя Кастро умерла в Майами в возрасте 90 лет

Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Фото: Gaston de Cardenas / EPA / ТАСС

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Хуана Кастро покинула Кубу после революции на острове и жила в США.

Младшая сестра кубинского революционера Фиделя Кастро Хуана де ла Каридад Кастро Рус скончалась в возрасте 90 лет. Об этом в личном блоге в социальных сетях сообщила ее представитель Антониетта Коллинс.

По словам Коллинс, Хуана де ла Каридад Кастро Рус скончалась 4 декабря в Майами, где проживала в последние годы.

«Исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — сообщила Коллинс.

Младшая сестра Фиделя Кастро, лидера социалистической революции на Кубе, была оппозиционеркой партии брата и несколько лет сотрудничала с ЦРУ. Страну она покинула в 1964-м, обосновавшись сначала в Мексике, а потом в Соединенных Штатах. Также Хуана Кастро принимала участие в создании некоммерческой организации, действующей против правительства Кубы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался кинорежиссер, актер и сценарист Сурен Бабаян.

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