Умер актер из фильма «Мы еще встретимся» Сурен Бабаян

Кинодеятель скончался после продолжительной болезни.
Фото: Кадр из к/ф «Айрик», реж. Генрих Малян, 1972 г.
Скончался кинорежиссер, актер и сценарист Сурен Бабаян. Об этом сообщил Союз кинематографистов Армении.
Отмечается, что кинодеятель ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
Кинодеятель окончил режиссерский факультет Ереванского художественно-театрального института, а после — Высшие режиссерские курсы в Москве.
Среди его работ — роли в фильмах «Председатель ревкома», «Мы еще встретимся», «Кровь». В качестве режиссера он выступил в фильмах «Джино», «Не смотри в зеркало», «Сумасшедший ангел», «Постскриптум», «Восьмой день творения» и других лентах.
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