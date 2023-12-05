Умер актер из фильма «Мы еще встретимся» Сурен Бабаян

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64 0

Кинодеятель скончался после продолжительной болезни.

Умер актер из фильма «Мы еще встретимся» Сурен Бабаян

Фото: Кадр из к/ф «Айрик», реж. Генрих Малян, 1972 г.

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Скончался кинорежиссер, актер и сценарист Сурен Бабаян. Об этом сообщил Союз кинематографистов Армении.

Отмечается, что кинодеятель ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Кинодеятель окончил режиссерский факультет Ереванского художественно-театрального института, а после — Высшие режиссерские курсы в Москве.

Среди его работ — роли в фильмах «Председатель ревкома», «Мы еще встретимся», «Кровь». В качестве режиссера он выступил в фильмах «Джино», «Не смотри в зеркало», «Сумасшедший ангел», «Постскриптум», «Восьмой день творения» и других лентах.

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