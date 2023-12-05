Автомобиль певца Трофима попал в ДТП в Новой Москве

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 36 0

Автомобиль певца Трофима попал в ДТП в Новой Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Машина артиста столкнулся с другой на Ватутинской улице.

В сети появилась информация о том, что певец Трофим попал в ДТП в Новой Москве. Как стало известно 5-tv.ru, артист сейчас находится в Новом Уренгое, а за рулем его авто был его водитель. Об этом исполнитель рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Информация о том, что российский исполнитель Сергей Трофимов стал участником ДТП, появилась 5 декабря. Автомобиль артистка столкнулся с другой машиной на Ватутинской улице в Новом Москве. При этом сообщается, что никто из участников ДТП не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

Сам Трофим об аварии с участием его автомобиля Genesis узнал, будучи в другом городе.

«Не попал я в ДТП, я в Новом Уренгое нахожусь», — рассказал певец.

Также исполнитель отметил, что в машине на момент столкновения был только его водитель, ничего серьезного не произошло, «просто жестянка».

Ранее 5-tv.ru писал, что PR-директор Басты рассказала о его состоянии после ДТП.

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Автомобиль певца Трофима попал в ДТП в Новой Москве

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