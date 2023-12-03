«Мы еще попоем»: PR-директор Басты рассказала о его состоянии после ДТП

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 59 0

PR-директор Басты Наталья Мостакова: с ним все хорошо

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Об аварии стало известно поздно вечером. Все произошло после концерта знаменитости.

PR-директор рэпера Басты Наталья Мостакова эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировала ДТП, в которое попал артист 2 декабря вечером после концерта в Петербурге.

Менеджер знаменитости заверила, что с Василием Вакуленко (реальное имя Басты — Прим. ред.) все в порядке.

«Все с ним хорошо, он записал обращение в своих соцсетях», — сообщила собеседница.

Исполнитель хита «Выпускной» обратился к поклонникам в своем блоге спустя час после новости об аварии.

«Питер дорогой, низкий поклон, спасибо всем, кто сегодня был на концерте, полная „Газпром-Арена“. Нас собралось 65 тысяч человек, спасибо всем, кто был сегодня, пел и превратил нашу сегодняшнюю встречу в незабываемый праздник, еще повидаемся, Питер, попоем еще, все буду спать», — сказал певец, решив не говорить публике про дорожное происшествие.

В комментариях к последним публикациям фанаты активно делятся впечатлениями после питерского концерта. При этом тема ДТП на страничке артиста никак не обсуждается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео аварии с участием Басты в Петербурге.

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