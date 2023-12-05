«В интенсивной терапии»: как отец Сергея Гармаша оказался в реанимации

Мужчине провели операцию. Что говорят врачи?

Отец народного артиста России Сергея Гармаша Леонид Трофимович попал в реанимацию после операции. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Леонид Гармаш был переведен в палату интенсивной терапии после плановой операции. По данным источника, отец популярного российского актера пережил вмешательство хорошо. Сейчас он уже встает и передвигается по палате.

«В интенсивной терапии. <…> Ничего страшного, ничего такого — он просто лежит после операции», — отметил источник.

Пока что пациент находится под пристальным вниманием специалистов, но, по словам источника, прогноз у медиков благоприятный, и, как его состояние позволит, Леонида Трофимовича переведут в обычную палату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему к Сергею Гармашу приезжала скорая. Что случилось с народным артистом?