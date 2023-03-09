«Жена испугалась»: почему к Сергею Гармашу приезжала скорая

На данный момент с актером все нормально, но он не весел.

Недавно стало известно о том, что российскому актера Сергею Гармашу на дом была вызвана скорая помощь. О том, что случилось с народным артистом, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал его представитель Олег Будрин.

По его словам, с артистом все нормально — он, скорее всего, отравился.

«Он прилетел со съемок и что-то съел по дороге. Супруга испугалась — мало ли, что он съел? Но, ничего страшного. Я с ним днем разговаривал — не могу сказать, что он был добр и весел. Он жаловался на известные симптомы», — рассказал Будрин.

Также он добавил, что не знает, где Гармаш находится в данный момент, но несколько часов назад точно был дома.

Напомним, артисту Сергею Гармашу — 64 года.

До этого народный артист побывал в Ханты-Мансийске, где получил награду «За вклад в кинематограф» на XXI Международном кинофестивале «Дух огня». Ему вручал награду председатель международного жюри, режиссер Павел Лунгин.

Сергей Гармаш известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Любовник», «Стиляги», «Мастер и Маргарита», «72 метра», «Бедные родственники», «Катынь», «Дом». В 2022 году Гармаш снялся в фильме «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом в российском прокате.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как к актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь.