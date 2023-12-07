Премьера «Мальчик и птица»: как российские селебрити относятся к аниме

В основе японских мультфильмов лежит глубокая философия, поэтому она в большинстве случаев рассчитана не только на подростков, но и на взрослых людей.

Мультфильм «Мальчик и птица» японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки вышел в российский прокат. О своем отношении к аниме российские селебрити эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru во время премьерного показа.

Настоящим любителям аниме хорошо знаком Хаяо Миядзаки, ведь он создатель фильма «Унесенные призраками», который был удостоен премии «Оскар». Поэтому премьеру картины «Мальчик и птица» поклонники творчества режиссера-аниматора ждали с особым ажиотажем.

Действие сюжета происходит во время Второй мировой войны. Двенадцатилетний Махито Маки лишается матери, которая гибнет при трагических обстоятельствах, — от сброшенной бомбы сгорает больница, где работала женщина. В скором времени отец мальчика женится на Нацуко — сестре своей умершей жены, к которой они и переезжают в поместье. В новом пристанище обитает настырная цапля, которая приглашает Махито в башню неподалеку под предлогом того, что там находится его живая мать. Махито, который все это время горюет и чувствует вину за то, что не смог спасти свою родительницу, идет в башню, откуда попадает в параллельный мир, где ему предстоит совершить полное испытаний путешествие.

«Я очень люблю аниме, и я очень ждал этот мультик, потому что я люблю творчество Хаяо уже достаточно давно, у меня есть интересная история как раз-таки, как я познакомился с этим режиссером. <…> Я являюсь фанатом аниме Сейлор Мун, и в 90-е — нулевые мой фанфик по этому аниме опубликовали в популярном тогда журнале „Сериалы“, и я стал переписываться с людьми из разных городов. И девушка из Улан-Удэ рассказала мне о таком замечательном аниме как „Унесенные призраками“ и прислала мне кассету. <…> И представьте, в нулевые по почте она прислала мне эту кассету, я посмотрел и с тех пор влюбился именно в творчество этого режиссера», — рассказал певец и продюсер Илья Гуров.

Наставник в шоу «Танцы» на ТНТ Мигель отметил, с сериала «Эльфийская песнь» для него открылась японская мультипликация, которой он интересуется по сей день. А телеведущий и стилист Влад Лисовец откровенно признался, что пока ищет для себя смыслы в аниме.

«Аниме делится в моем понимании на два типа: есть развлекательные, комедийные, как, например, Сейлор Мун, и есть такие, какие мы будем смотреть сегодня, — более серьезные с определенным подтекстом, философией. Поэтому интересно посмотреть и то в качестве развлечения, и это в качестве какого-то насыщения эмоциями и знаниями», — подчеркнул актер и рэпер Андрей Батт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стоянов провернет аферу в фильме «Пять процентов».