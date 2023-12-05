«Три волшебных русских слова»: Стоянов провернет аферу в фильме «Пять процентов»

Сам актер нашел действенный способ в борьбе с телефонными мошенниками.

Юрий Стоянов провернет аферу в комедии «Пять процентов» режиссера Дмитрия Светозарова, где он сыграл главную роль. Светская премьера фильма состоялась в столичном кинотеатре «Иллюзион», которую посетили: Ирина Безрукова, Стас Круглицкий, Илья Гуров и сам мэтр отечественного театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов.

По сюжету скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Фомич Ферапонтов претерпевает нужду, зарабатывая копейки на случайных заказах. Как вдруг в его жизни появляется искусствовед Мясоедов, который находит картины в кладовке главного героя и называет их уникальными творениями изобразительного искусства. Не имея никакого понятия об истории этих произведений, Николай Фомич идет на аферу и убеждает гостя, что он является создателем работ. Однако далеко не все готовы поверить словам Ферапонтова, и вот тут начинается настоящая гонка за популярностью и деньгами.

«Я хотел очень сняться вместе с моим однокурсником, с Витей Сухоруковым. И это было счастье! Такое веселое, бесшабашное, прикольное, а вот что из этого получилось в профессиональном смысле — смотрите!» — эксклюзивно отметил народный артист России в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Сам Виктор Сухоруков, сыгравший одну из ролей, на премьере появиться не смог из-за занятости в спектакле, однако Юрий Стоянов передал гостям «послание» звезды фильма «Брат».

«Я очень рад, что мы с тобой прошли этот маленький-короткий веселый путь! Впечатления и ощущения от нашей встречи у меня настолько благословенны!» — говорит в аудиосообщении Виктор Сухоруков звезде телепередачи «Городок».

Сам Юрий Стоянов на светской премьере стал центром притяжения и внимания со стороны навязчивых журналистов и любвеобильных поклонников. Актера, грубо говоря, разрывали на части: каждый второй просил Стоянова сделать общую фотографию и оставить столь желанный автограф.

Блогер Стас Круглицкий, получивший известность благодаря созданию образа веселой брюнетки по имени Сантана, сыграл в фильме эпизодическую роль и признался в том, что работать с Юрием Стояновым на одной съемочной площадке — огромная честь.

«Я там играю блогера, который в определенный момент времени приходит в качестве интервьюера к главному герою, когда он уже становится популярным художником», — рассказал Стас Круглицкий.

По признанию Юрия Стоянова, сам он нередко сталкивается с аферистами, однако для них у него всегда есть заготовленный ответ.

«Мошенники звонят мне постоянно, но у меня для них есть три волшебных русских слова: там два слова и один предлог „на“. И все!» — с улыбкой на лице подметил народный артист России.

Как бы грустно это не звучало, аферистов достаточно много в абсолютно противоположных сферах: например, сколько женщин страдает от поступков непорядочных мужчин. По мнению Ирины Безруковой, представительницам прекрасного пола нужно быть просто-напросто более бдительными.

«Нужно внимательно смотреть, кто с вами рядом, и, если человек все время только хочет что-то получить, скорее всего он альфонс действительно!» — убеждена актриса.

В широкий прокат кинокомедия вышла 2 ноября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый взгляд на религию отражен в комедии «Страсти по Матвею».