Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете наливаек

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек»

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

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Из жилых домов могут пропасть точки, продающие алкоголь.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек» — точек продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он пояснил, что регионы смогут самостоятельно запрещать продажу алкогольных напитков и регулировать время продажи алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и придомовых территориях.

Володин отметил, что решение было принято во вторник, 5 декабря. Об этом просило население страны, добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил изданию Газета.ру, что проведет рейд по «наливайкам» в рамках региональной недели. К этому депутатов, по его словам, призвал спикер Госдумы Володин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут запретить продажу пива в кафе и заведениях фастфуда.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек»

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