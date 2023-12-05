Из жилых домов могут пропасть точки, продающие алкоголь.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек» — точек продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он пояснил, что регионы смогут самостоятельно запрещать продажу алкогольных напитков и регулировать время продажи алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и придомовых территориях.

Володин отметил, что решение было принято во вторник, 5 декабря. Об этом просило население страны, добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил изданию Газета.ру, что проведет рейд по «наливайкам» в рамках региональной недели. К этому депутатов, по его словам, призвал спикер Госдумы Володин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут запретить продажу пива в кафе и заведениях фастфуда.