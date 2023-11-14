Удар по наливайкам: в России предложили запретить продажу пива в фастфуде

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В России предложили запретить продажу пива в заведениях фастфуда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez; 5-tv.ru

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Законопроект в настоящее время рассматривают в Госдуме.

Заведения фастфуда могут лишиться лицензии на продажу слабоалкогольных напитков. В Госдуме рассматривают законопроект, который расширит полномочия регионов в этом вопросе.

Документ также позволит решить проблему так называемых наливаек — заведений, расположенных на первых этажах многоэтажек. В них нередко торгуют контрафактом, а посетители таких точек нарушают покой местных жителей.

Правда, эксперты рекомендуют внимательно подойти к критериям на запрет, чтобы не закошмарить малый бизнес и не лишить небольшие приличные бары права на работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на слабоалкогольные напитки могут установить минимальные цены. Инициатива принадлежит депутатам, а Минпромторг ее поддержал. Нижнюю планку определят для пива, сидра и медовухи. Эксперты считают, что минимальные розничные цены на пиво защитят рынок от некачественной продукции и избавят его от серого импорта.

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