Удар по наливайкам: в России предложили запретить продажу пива в фастфуде

Законопроект в настоящее время рассматривают в Госдуме.

Заведения фастфуда могут лишиться лицензии на продажу слабоалкогольных напитков. В Госдуме рассматривают законопроект, который расширит полномочия регионов в этом вопросе.

Документ также позволит решить проблему так называемых наливаек — заведений, расположенных на первых этажах многоэтажек. В них нередко торгуют контрафактом, а посетители таких точек нарушают покой местных жителей.

Правда, эксперты рекомендуют внимательно подойти к критериям на запрет, чтобы не закошмарить малый бизнес и не лишить небольшие приличные бары права на работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на слабоалкогольные напитки могут установить минимальные цены. Инициатива принадлежит депутатам, а Минпромторг ее поддержал. Нижнюю планку определят для пива, сидра и медовухи. Эксперты считают, что минимальные розничные цены на пиво защитят рынок от некачественной продукции и избавят его от серого импорта.