«Ты не моя дочь»: какие фразы родители не должны говорить детям

Порой в пылу конфликта взрослые бросают обидные слова, которые надолго остаются в памяти у отпрысков — как этого избежать?

Во время споров со своими детьми родители порой используют фразы, которые могут нанести настоящий психологический вред. Чего точно стоит избегать во время конфликта, изданию aif.ru рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова.

Споры «отцов и детей»

По мнению специалиста, родители в спорах с детьми нередко восклицают «В кого ты такой?!» И, если взрослый считает этот вопрос риторическим, то ребенок воспринимает его буквально, подсознательно думая, что он не является частью собственной семьи.

Кроме того, психолог напоминает, что критиковать детей стоит мягко, не используя обидные выражения вроде «бестолочь», «идиот» и прочих эпитетов, которые приравниваются к оскорблениям.

«Ребенок в это верит. Ведь это говорят его самые близкие люди. И, сам того не замечая, начинает жить в роли того, кем его обозвали. „Ну я же ленивый, ну я же бестолочь“. И уже из этой точки ребенок двигается по жизни. Например, делает или не делает уроки. В этом случае, наоборот, даже если у ребенка что-то не получается, то лучше сделать акцент на его достижениях», — советует Василькова.

То же самое можно сказать и о фразе «Я же тебе говорил!» Ведь это, по мнению психолога, является ни чем иным, как самоутверждением родителя за счет своего отпрыска.

Споры между детьми: что делать родителям

Что касается ссор между братьями и сестрами, среди самых распространенных ошибок родителей психолог называет выбор одной из сторон.

«В этот момент он встает на сторону одного ребенка против другого ребенка. И дети понимают, что брат или сестра были причиной того, что родитель встал против них. Родителю кажется, что он помогает детям в причинно-следственных связях, чтобы конфликтов не было, но на самом деле он подливает масла в огонь», — объясняет эксперт.

Василькова советует родителям не вступать в спор в качестве судей, а дать им возможность разобраться. И уж тем более не стоит сравнивать родных братьев и сестер, говоря, что один из них молодец, а другой — нет.

Чувство вины и отторжения для детей

Фраза «ты виноват», как говорит психолог, может стать причиной того, что ребенок просто опустит руки. Ведь чувство вины само по себе весьма обманчиво, оно может создать некую иллюзию, которая помешает юной психике исправлять возможные ошибки.

Например, школьник перестанет переживать из-за плохих оценок и не будет стараться повысить успеваемость. Также не стоит бросаться страшными выражениями типа «Уйди, не хочу тебя видеть, ты больше не мой сын»: это — самое ужасное, что он может услышать от родителей.

«В этот момент очень сильно падает самооценка, потому что, если родным маме и папе я не нужен, я не нужен никому. Если даже мама и папа меня не любят — меня не любит никто. Если даже мама и папа не могут меня защитить, то весь мир опасный. И человек живет в дичайшем стрессе и депрессии. Отсюда появляется склонность к депрессии», — подчеркивает Василькова.

Также опасными фразами, которые родители употребляют в спорах, являются выражения «Зачем я тебя рожала» или «Сейчас придет Баба Яга/Бабайка/полицейский и тебя заберет».

Но, даже если когда-либо родители позволили себе бросить те или иные неприятные слова, важно найти в себе силы и объяснить, что на самом деле никто так не думает.

«Когда ситуация пройдет и все успокоятся, объяснить: «Знаешь, я сказал или сказала, но на самом деле я был зол или зла, я живой человек, могу злиться, но на самом деле я так не думаю. Поэтому я предлагаю вместо этой гадости сказать тебе три приятности: какие я вижу в тебе классные черты характера и какие таланты“», — советует специалист.

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