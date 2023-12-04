«Формируется запрет»: какие установки из детства мешают людям разбогатеть

Как не бояться мечтать об успешной жизни?

Очень многие психологические проблемы и установки, мешающие человеку жить, идут из детства. Зачастую родители ненароком оказывают сильное влияние на мышление своего ребенка, что мешает ему добиться успеха в будущем.

Психолог Наталья Иванова рассказала изданию «Страсти» о самых распространенных навязчивых мыслях, которые обычно не позволяют прийти к хорошим заработкам. Каждый мечтает чего-то добиться, однако если с самого детства человек слышит формулировки вроде «ты слишком много хочешь», то в будущем он будет бояться ставить себе какие-либо цели.

Ребенок привыкнет, что ему «нельзя желать», а подобные ограничивающие убеждения «финансово процветать» не позволят, отметила эксперт.

«Очень часто многие родители в ответ на невинную просьбу ребенка могут сказать: „Размечтался!“ или „Даже не мечтай об этом!“ Так формируется запрет на реализацию личных желаний, который многие дети несут с собой во взрослую жизнь», — объяснила Иванова.

Таким образом, даже если перед человеком откроются различные возможности воплотить в жизнь свои мечты и цели, скорее всего, он «по привычке» будет искать отговорки, чтобы «пройти мимо». Также многие в детстве постоянно слышат, что у родителей «нет денег».

Данная формулировка буквально вынуждает довольствоваться имеющимся положением. Подобный запрет действительно опасен, потому что заставляет привыкать жить в бедности.

Еще одна «популярная» установка — «я не могу быть богаче семьи». По мнению психолога, такие запреты тоже формируются в юном возрасте, когда ребенку часто повторяют, что он не должен быть лучше родителей.

«В результате установка срабатывает тогда, когда мы начинаем мечтать о более успешной жизни», — заключила специалист.

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