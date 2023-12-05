Писатель Водолазкин с романом «Чагин» стал лауреатом премии «Большая книга»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 93 0

За особые заслуги в литературной сфере организаторы мероприятия отметили еще двух авторитетных отечественных авторов.

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве огласили лауреатов громкой книжной премии «Большая книга-2023». Победителем в главной номинации стал автор «Авиатора» и «Брисбена» Евгений Водолазкин. Ранее писатель уже был признан лучшим из лучших в 2012 году: тогда заслуги писателя были отмечены за работу над романом «Лавр».

По сообщениям организаторов, на этот раз жюри признали Водолазкина лучшим с его новым романом «Чагин». Согласно синопсису, книга повествует о человеке с абсолютной памятью, который не умеет забывать, а также о том, что значит память для общества, пишет официальный Telegram-канал премии.

Второе место по праву досталось Юрию Буйде с романом «Дар речи», в котором автор прослеживает историю России ХХ–XXI веков, от революции до 2020 года. В основу сюжета ложится история конкретной семьи.

Третье место жюри премии отдало Алексею Сальникову, который известен бестселлером «Петровы в гриппе и вокруг него», и его роману «Оккульттрегер». Сценарий литературного произведения разворачивается вокруг уральского городка, где живут существа, умеющие сохранять тепло в остывающих населенных пунктах.

Впервые литературную премию «Большая книга» вручили в 2005 году. Призовой фонд в ней составил 5,5 миллиона рублей, из которых три миллиона присуждаются победителю.

Ранее 5-tv.ru писал, кому из спортсменов присудили победу в премии «Джентльмен года».

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