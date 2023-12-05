Это футболист: кому в России дали титул «Джентльмен года»

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 34 0

Футболист Чалов выиграл премию «Джентльмен года» от «КП»

Это футболист: кому в России дали титул «Джентльмен года»

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Всего на получение престижной награды претендовали 16 человек.

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов стал «Джентльменом года-2023» по версии KP.RU. Премия имеет большую историю — в разные годы ее получали Федор Черенков, Андрей Тихонов и Марио Фернандес.

В 2022-м премии удостоили полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. Отмечается, что Чалов одержал победу в голосовании болельщиков, а в финале за него проголосовало большинство членов экспертного жюри премии.

Фёдор ЧаловФедор Чалов.© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом для игрока «армейцев» 2023 год выдался богатым на награды. Он с клубом выиграл Кубок России-2023 и серебряные медали РПЛ сезона 2022/2023.

«Быть джентльменом в футболе — это не значит всегда обходиться без карточек. Футбол — это эмоции, иногда они могут возобладать, мы ведь не роботы. Так получилось, что пока у меня действительно не было удалений. Но не могу сказать, что я прямо этим очень горд. Хотя рад, что не пропускаю игр по глупости», — делился ранее герой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

14:55
Муж пока не в курсе: 59-летняя Азиза закрутила роман с молодым мужчиной
14:53
Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных
14:44
Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры для подготовки военных
14:43
«Тише стало»: группировку ВСУ разбили на угледарском направлении
14:29
Допилась? Что происходит с ногами Анастасии Волочковой
14:21
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух МиГ-29 на Украине

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд