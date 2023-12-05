Это футболист: кому в России дали титул «Джентльмен года»

Всего на получение престижной награды претендовали 16 человек.

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов стал «Джентльменом года-2023» по версии KP.RU. Премия имеет большую историю — в разные годы ее получали Федор Черенков, Андрей Тихонов и Марио Фернандес.

В 2022-м премии удостоили полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. Отмечается, что Чалов одержал победу в голосовании болельщиков, а в финале за него проголосовало большинство членов экспертного жюри премии.

Федор Чалов. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом для игрока «армейцев» 2023 год выдался богатым на награды. Он с клубом выиграл Кубок России-2023 и серебряные медали РПЛ сезона 2022/2023.

«Быть джентльменом в футболе — это не значит всегда обходиться без карточек. Футбол — это эмоции, иногда они могут возобладать, мы ведь не роботы. Так получилось, что пока у меня действительно не было удалений. Но не могу сказать, что я прямо этим очень горд. Хотя рад, что не пропускаю игр по глупости», — делился ранее герой.

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