Новая волна? В России растет заболеваемость коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в России на 23%

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Пока ситуацию удается контролировать, но прогнозы делать рано.

Коронавирус наносит новый удар. За последнюю неделю в стране число заражений увеличилось на 23%. Рост наблюдается сразу в 73-х регионах.

В 29-и из них заболеваемость выше среднего показателя по стране. Выросло и число тяжелых случаев. Госпитализация понадобилась почти девяти тысячам человек. Увеличена нагрузка на больницы в 52-х регионах. Пока ситуацию удается контролировать, но прогнозы делать рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Вместе с тем в России начали выявлять и случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что это за инфекция, насколько опасна и как она протекает — читайте в нашем материале.

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