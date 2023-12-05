В РФ выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией: кто под особой угрозой

Что нужно знать о вирусе и как от него защититься?

В России регистрируются случаи заболевания микоплазменной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре.

Эксклюзивно в беседе для 5-tv.ru пульмонолог Максим Новиков объяснил, кто из пациентов входит в повышенную группу риска, как защититься от возможной заразы, а заодно дал несколько экспресс-советов по защите организма. По словам доктора, главная опасность этого вируса заключается в том, что микоплазма «встраивается» в клетки своего носителя. Течение болезни, в таком случае, отличается от симптомов «классической» пневмонии.

По соображениям Новикова, если раньше микоплазму можно было назвать оружием массового поражения, то на сегодняшний день она не несет в себе прежней опасности. Правда, некоторую категорию населения (например, детей и пенсионеров) обезопасить от возможного заражения все же стоит. Школьники и воспитанники детских садов находятся под особым риском, поскольку часто и много общаются в коллективе.

«Раньше заболевало много детей, и обычно антибиотики не помогали. И все это произошло из-за того, что в стандартные схемы лечения инфекции нижних дыхательных путей у детей входили обычные антибиотики. Мало кто знал в то время, что они не помогают от микоплазмы. В настоящее время схема лечения пересмотрели, и поэтому такой опасности уже нет», — успокоил аудиторию он.

По словам врача, главная трудность заключается в том, что диагностировать заражение микоплазменной пневмонией врачи могут только, когда пациент жалуется на высокую температуру. Начинается же заболевание как штатная простуда с сиплостью голоса и сухостью в носоглотке.

Лечить такой вид пневмонии нужно исключительно под строгим контролем врача, подчеркивает доктор Новиков. Назначать препараты должны квалифицированные специалисты.

«На микоплазму действует два вида антибиотиков. Если мы говорим о взрослых, то там можно использовать оба вида. Если мы говорим о детях, то им подходит только один вид. При этом микоплазма больше распространяется среди детей, у них характерны вспышки. Чтобы заразиться, у малышей должен пройти тесный контакт», — подвел черту он.

Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

Врач-терапевт Ирина Ярцева, в свою очередь, подчеркнула, что микоплазменная пневмония, в большинстве случаев, считается сезонной болезнью. Для ее лечения используется группа антибиотиков — макролиды, именно они считаются наиболее эффективными в борьбе с возбудителем вируса.

«Единственное, что важно знать: пневмония такого типа по своей клинике больше похожа на ОРВИ, чем на серьезную инфекцию. Но даже в этих условиях ей все равно нужно максимальное внимание. И если вы вдруг увидели, что на рентген подтвердилась пневмомния, не стоит пугаться. Если у вас хороший иммунный ответ, она может пройти сама», — прояснила доктор.

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