Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын расплакался во время заслушивания отчетного доклада на съезде матерей.

Что именно так потрясло лидера КНДР — неизвестно. Однако расчувствовался он во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, в котором тот заявил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей, передает РИА Новости.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии», — подчеркнул Ли Иль Хван.

Оператор показал лицо политика в этот момент крупным кадром. Глава государства вытирал слезы платком.

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