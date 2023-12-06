Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Что заставило расчувствоваться лидера КНДР?

Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Фото: REUTERS / KCNA

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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын расплакался во время заслушивания отчетного доклада на съезде матерей.

Что именно так потрясло лидера КНДР — неизвестно. Однако расчувствовался он во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, в котором тот заявил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей, передает РИА Новости.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии», — подчеркнул Ли Иль Хван.

Оператор показал лицо политика в этот момент крупным кадром. Глава государства вытирал слезы платком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире.

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