В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

Лидер Северной Кореи находился в РФ с 12 по 17 сентября и, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, проявлял живой интерес к разным сферам сотрудничества.
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Представители Трудовой партии Кореи (ТПК) заявили, что визит ее лидера Ким Чен Ына в Россию поднял отношения между двумя государствами на новую стратегическую высоту. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в партии считают, что поездка кардинально изменила мировую политическую обстановку.
Отмечается, что 20 сентября Ким Чен Ын принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва. Заведующий отделом ЦК Ким Сон Нам выступил с отчетом о визите генерального секретаря партии в Россию. В отчете прозвучала, кроме прочего, высокая оценка продуктивности поездки. Было сказано, что цели ее достигнуты, Ким Чен Ына в связи с этим поздравили с успешным зарубежным предприятием.
«Было упомянуто, что данный визит поднял корейско-российские отношения на новый стратегический уровень в соответствии с требованиями новой эпохи и принес радикальные изменения в мировой политической структуре», — подчеркивается в заявлении ЦТАК.
Лидер Северной Кореи побывал в России впервые с 2019 года. Он прибыл в Приморье на своем бронепоезде 12 сентября, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», побывал в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, осмотрел разработки отечественной оборонной промышленности, увидел русский балет Мариинского театра и Приморский океанариум, а также выставку в рамках Восточного экономического форума. Визит завершился 17 сентября.
Ранее 5-tv.ru выяснил, зачем МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток.
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