Утонула в ванной: мать-наркоманку будут судить после смерти маленькой дочери

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 36 0

Жительницу Свердловской области будут судить после гибели двухлетней дочери

Утонула в ванной: мать-наркоманку будут судить после смерти маленькой дочери

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Трагедия произошла в сентябре 2023-го.

Жительница Екатеринбурга, чья двухлетняя дочка трагически погибла, утонув в ванной, предстанет перед судом. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, 22-летней девушке предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Следствием установлено, что трагедия развернулась утром 19 сентября. Молодая мать, как отмечается, находилась под воздействием наркотиков.

Она решила искупать ребенка, усадила его в ванную, закрыла пробкой слив, включила воду и удалилась в другую комнату. По данным прокуратуры, обвиняемая осознавала, что девочка не способна самостоятельно выйти из ванны.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты детали гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.

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