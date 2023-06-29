На глазах слезы: раскрыты детали гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

В эти минуты в Екатеринбурге прощаются с шестилетним мальчиком, которого последние несколько дней искал чуть ли не весь город. Люди несут плакаты с надписями: «Чужих детей не бывает». С самого утра приносят цветы и свечи к дому, где жил ребенок, и к месту, где обнаружили его тело.

В причастности к смерти мальчика подозревают женщину, которую он называл мамой. Она скрывала смерть ребенка несколько месяцев, а потом разыграла чудовищный спектакль. Наш корреспондент Кирилл Солодков узнал подробности.

С самого утра к дому, где жил, и, как выяснилось, погиб шестилетний Далер, несут цветы, свечи и детские игрушки. Почти у всех на глазах слезы.

«Я в шоке, вообще в абсолютном шоке. Я от нее такого не ожидала», — говорит местная жительница.

Спокойствию и выдержке Вероники Наумовой можно только позавидовать. Она с успехом прошла два теста на полиграфе, водила за нос сотни добровольцев и крайне убедительно играла роль матери, убитой горем.

Вот такой спектакль совсем недавно она разыгрывала для нашей съемочной группы:

«Сейчас он просто напуганный маленький ребенок, который находится… И мы напуганы», — утверждала Наумова.

Скупые слезы и дрожь в голосе. Игра, которой позавидуют профессиональные актрисы.

«Морально тяжело, и обвинения всякие сыплются. Конечно, я виновата, недоглядела, ребенок ушел, не услышала. Потому что, как можно судить по квартире, комната мальчиков находится здесь, моя спальня находится в противоположном конце. Если закрыть дверь — неслышно. Дверь закрыта была на замок», — заявляла Наумова.

Но оказалось, что все это время многодетная мать умело скрывала страшную правду.

«Все время, пока продолжались масштабные поиски ребенка, тело мальчика находилось буквально в нескольких сотнях метров от его дома. Останки шестилетнего Далера его опекун Вероника Наумова спрятала внутри гаража — сейчас он опечатан следователями», — рассказывает журналист.

Что именно стало причиной смерти мальчика — установят судмедэксперты. Волонтеры, которые видели тело, сообщают о многочисленных ранах на руках и животе ребенка. Один из бывших воспитанников Новиковой рассказал, что она жестоко истязала Далера, запирала его в подвале, била током и даже душила. Для того чтобы вызвать судороги и затем объявить психически нездоровым. Так пособие на его воспитание от государства было бы больше. На самом деле, по словам двоюродного брата, никаких ментальных отклонений у него не было.

«Я его видел, когда ему было семь месяцев. Я с ним жил, я его кормил. Он был шустрый», — рассказывает двоюродный брат мальчика Шамсудин.

Все эти факты теперь предстоит проверить следователям. Сама опекун заявила, что Далер утонул во время купания в ванной. Троих ее родных детей и двоих приемных изъяли органы опеки. Те самые, которые должны были навещать Далера, в приемной семье. Социальные работники поверили на слово и теперь тоже стали фигурантами уголовного дела.

«В результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — рассказывает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

В ближайшее врем Веронике Новиковой предъявят официальные обвинения.