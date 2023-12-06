Подзывает с улыбкой: неизвестный преследует девушек в одном из городов России

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 64 0

Жительница Тюмени пожаловалась на преследовавшего ее незнакомца

Подзывает с улыбкой: неизвестный преследует девушек в одном из городов России

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg

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История одной из тех, кто повстречала сталкера, вызывает ужас.

Молодая девушка боится выйти из дома из-за мужчины, который недавно преследовал ее поздно вечером. Незнакомец держит в страхе один из районов Тюмени, пишет издание URA.RU.

«Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — рассказала 18-летняя тюменка.

Наряду с обращением в региональные СМИ девушка подняла тему в социальных сетях. Она обратила внимание на то, что рядом с их домом расположено общежитие Тюменского индустриального университета. Предполагается, что незнакомец мог преследовать и других девушек.

«По этой дороге ежедневно толпами ходят в общежитие студентки. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — говорит она.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшую девушку Юрия Хованского преследует незнакомец.

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