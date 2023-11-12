«Приказали духи»: бывшую девушку Хованского преследует незнакомец

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 389 0

Бывшую девушку Хованского блогера Нелюбову преследует неизвестный

«Приказали духи»: бывшую девушку Хованского преследует незнакомец

Фото: Telegram / Мария Нелюбова / mariianel

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость заявила в полицию на обидчика.

Бывшая девушка скандального блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова подала заявление в полицию на мужчину, который преследует ее и угрожает расправой. Об этом испуганная блогер рассказала в своем Telegram-канале.

«Этот псих снова здесь. Гонялся за мной по всему магазину, не давал выйти на улицу. Смеялся и кричал. Спасибо мужчине, который вступился», — написала Нелюбова.

Неизвестный мужчина преследовал бывшую девушку Хованского в магазинеНеизвестный мужчина преследовал бывшую девушку Хованского в магазине. Фото: Telegram / Мария Нелюбова / mariianel

Она рассказала, что ее спрятали в подсобном помещении до приезда сотрудников полиции. Девушка также поблагодарила за неравнодушие людей, которые поддержали ее и предлагали проводить.

Мария прокомментировала произошедшее 5-tv.ru. По ее словам, история началась с конца октября.

«Этот человек пишет мне с 25 октября с различных аккаунтов. 26 октября он меня выследил у магазина, но мне удалось от него сбежать. 11 ноября он снова выследил меня в том же магазине и гонялся за мной по нему, пугая посетителей. Он подтвердил устно, что именно он пишет мне угрозы про взлом двери и т. д., а найти меня ему приказали духи», — поделилась девушка-блогер.

Как утверждает она, были угрозы пырнуть ее ножом, принести в жертву в ванной, похитить и запереть в деревянном ящике с приложением фото. В переписке мужчина даже показывал болгарку, при помощи которой намеревался проникнуть в квартиру к знаменитости.

Блогер подала заявление в полицию. Она надеется, что злоумышленника удастся наказать согласно статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Также Нелюбова подозревает, что мужчина может быть психически нездоров. Но направить его на лечение без состава преступления также не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандальный блогер Юрий Хованский женился.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:25
Таинственное крушение самолета США в Средиземном море: новые подробности
22:10
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж
22:09
Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо в столичном ресторане
21:55
Загадка Сфинкса: ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте
21:40
Белый дом предрек США хаос из-за плана спикера конгресса против шатдауна
21:22
«У меня девочка молодая»: собирается ли Влад Кадони стать отцом

Сейчас читают

Режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь
Новая угроза: в США забили тревогу из-за решения России
«Няня, домработница, любовник»: Подольская раскрыла подноготную семейной жизни с Пресняковым
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд