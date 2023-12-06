Кран на замок: как сэкономить на счетах за воду

Так, покупка посудомоечной машины может сократить ее потребление до 50% — какие еще меры окажутся полезными?

Бывает так, что от счета за воду глаза лезут на лоб — и причины таких больших цифр не всегда ясны. Роскачество рассказало изданию URA.RU, как сократить расходы.

Так, стоит начать с проверки всего оборудования водоснабжения. Возможно, это и повлечет за собой дополнительные расходы, однако в дальнейшем сильно поможет.

Зачастую мы не замечаем, как из крана из-за неисправности капает вода. Протекающая сантехника может расходовать до четырех тысяч литров в месяц.

Покупка посудомоечной машины, как ни странно, тоже сильно сократит ежемесячную оплату — вплоть до 50%. Заметно упростит жизнь и установление индивидуальных приборов учета: счетчики будут вести контроль, что позволит оплачивать только реальный расход.

«Если у вас нет счетчиков или вы не передаете данные по ним в управляющую компанию, то вы будете платить по нормативам и с повышенным коэффициентом. Они могут отличаться между регионами, и переплата при оплате по нормативам может быть в два-три раза выше», — говорится в материале.

Современные краны-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых подкладок помогут решить проблему протекающих кранов. В них используются рычажные смесители с аэратором — специальной насадкой.

Они позволяют комфортно и быстро настраивать температуру, а также всегда обеспечивают хороший поток воды. Такие, казалось бы, мелочи, как принятие душа вместо ванны или использование холодной воды вместо горячей, тоже существенно снизят чек.

Можно попробовать отказаться и от открытого крана во время чистки зубов и бритья. Так сохранить получится до 200 литров в месяц.

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