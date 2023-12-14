«Ничем не прикроешься»: спектакль «Речи немых» в МХТ Чехова вернул к корням

В постановке задействовано пять актеров, которые играют простых деревенских людей, рассказывающих об отражении больших исторических событий в их «маленьких» жизнях.

Взгляд простого народа на исторические события с дореволюционных времен отражен в спектакле «Речи немых», который создан по мотивам книги Виктора Бердинских. Премьера постановки прошла на Новой сцене МХТ имени Чехова. Режиссером выступила 26-летняя Екатерина Шихова.

В спектакле задействовано пять актеров, которые играют простых деревенских людей, рассказывающих об отражении больших исторических событий в их «маленьких» жизнях. По словам молодого режиссера Екатерины Шиховой, она, родившаяся в небольшом городе Свердловской области Ревда, всегда интересовалась судьбами тех, чьи жизни чаще всего остаются за кадром. Когда ей совершенно случайно попала в руки книга Виктора Бердинских «Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке», режиссер не смогла остаться равнодушной.

«Несмотря на архаизмы, которые там используются, несмотря на то, что люди, которые говорят все эти монологи, родились еще до Революции, я вдруг услышала такое сегодняшнее звучание, когда читала эту книгу. Мы говорим практически теми же самыми словами, что и люди, которые жили 100 лет назад до нас. И я увидела в этом себя. Мне показалось, что нужно это срочно, конечно, ставить. <…> Вот, например, у нас тоже какие-то присказки сохранились и в моей семье, вера в то, что будет лучше, потерпим — поживем. Это все так близко к нам», — эксклюзивно отметила Екатерина Шихова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Камерная сцена, из реквизита — лишь земля и картошка. Отсутствие лишнего позволяет передать важное, не прикрываясь масками. Движение, взгляд — зритель, близко находящийся к артистам, улавливает любые изменения на сцене.

«Надо не наиграть, но и дать ровно столько, сколько нужно. Здесь нет каких-то экранов, голых людей и чего-то такого провокационного. И это самое сложное, я считаю, сейчас на сцене, когда просто артист. Просто костюм. И просто текст. <…> Ничем не прикроешься: ни музыкой, ни какими-то невероятными яркими декорациями. Только ты и актерское мастерство», — подчеркнула актриса Вероника Васант.

Постановка помогает вернуться к своим корням, к предкам и ставит перед собой ряд философских вопросов, о которых заставляет задуматься. Как людям, проходящих через серьезные испытания и столкнувшиеся с чередой трудностей, все равно удавалось наслаждаться жизнью — простыми мелочами? И умеем ли мы, такие передовые, осознанные и высокодуховные, радоваться без повода так же, как и наши предки?

«Этот момент силы духа человека нужно воспитывать. Как Олег Павлович Табаков говорил, цитируя классика: „Душа обязана трудиться“. И такой материал работает на генном уровне, он весь в нас, поэтому он откликается во всех: и в артистах, и в зрителях. Мне кажется, это очень сейчас важная история, о которой мы должны сами как артисты рассказать. И зритель, который должен прочувствовать вместе с нами и услышать, и вспомнить, потому что память — это очень важно, и зачастую в жизни происходит такой момент у человека, что нужно опять вернуться к своим истокам, к своим корням, и оттуда черпать силу», — поделился своим мнением актер Павел Ващилин.

«Мне кажется, этот материал очень, к сожалению, современен, очень отзывается сейчас во времени, и он, мне кажется, очень нужен, потому что вселяет веру, надежду, дает силы, что нужно уметь радоваться жизни несмотря ни на что, жить дальше, как это делали люди много-много веков назад», — отметила актриса Ксения Теплова.

«И в конце нашего спектакля есть замечательная фраза: „Даже не представляю, сколько у прежних людей было терпения“. Мне хочется, чтобы люди, приходя на этот спектакль, немножко замедляли свой современный ритм и учились у тех людей, тексты которых мы произносим. Это реальные люди, реальные тексты. Учились этому терпению и спокойствию, созиданию, наблюдению за жизнью. Мне это очень отзывается, надеюсь, что и зрителям тоже отзовется», — заключила Вероника Васант.

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