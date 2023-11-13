«Для и про людей»: МХТ Чехова отпраздновал свое 125-летие

Театр не подводит итоги, а прокладывает дорогу для создания и воплощения новых хулиганских идей.

26 октября состоялся праздничный вечер, посвященный 125-летнему юбилею Московского Художественного театра. Торжественное мероприятие посетили: генеральный директор Большого театра Владимир Урин, народные артисты России Карен Шахназаров и Евгений Князев, писатель Александр Цыпкин, музыкант Сергей Чекрыжов и другие. Знаменательный день начался с традиционного вручения памятных знаков «Чайка», а закончился премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место», которая состоялась на Основной сцене. Драматург Юлия Поспелова специально к юбилею написала эту пьесу.

Действие постановки проходит в разные годы существования МХТ имени А. П. Чехова. Самый ранний эпизод и вовсе датируется 1901-м годом. Героями спектакля являются служители Художественного театра, его основатели, артисты, а также сами зрители. Красной нитью проходит история любви. Влюбленная пара, которую играет Наталья Тенякова и Станислав Любшин, многие годы посещает театр, занимая одни и те же места — 9 ряд. 10, 11 место. Их связывает глубокое чувство, однако они не вместе, потому что думают, что их чувства невзаимные. И оглядываясь назад, им есть что вспомнить, по-новому взглянув на прошлое.

«Постановка для и про зрителей. Она для и про тех людей, которые служили или продолжают служить в Художественном театре. История для и про людей. Потому что и работник сцены, и билетерши, которые встречают зрителя, и зрители, которые приходят в театр, — это все люди», — эксклюзивно отметил художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам режиссера спектакля Дениса Азарова, пьеса по большей части является выдуманной и при ее создании не было задачи опираться на конкретные исторические факты.

«Просто многие сцены имеют какие-то свои ноги, которые откуда-то растут, но 99 процентов — это все выдуманное, это фантазия на тему. <…> У нас есть по сути дела только одна сцена, которая документально завязана, на которую мы тоже фантазировали, но так по большому счету мы рассказываем же о зрителях, которые ходили в этот театр. И эпоха, и то, что происходило в театре, так или иначе влияло на этих зрителей. Этих людей не существовало, но через них мы старались передать, что происходило и в театре, и вокруг театра, и в их жизни. <…> В 1938 году Немирович-Данченко писал речь в честь юбилея театра. И эту речь он не произнес. Почему? Вы это увидите в спектакле», — поделился режиссер постановки.

Игорь Золотовицкий задействован в двух эпизодах. В одной сцене он играет обычного зрителя, который хочет купить билет на спектакль, а ему не продают.

«Это такая метафора. Это же воспитанный веком и еще четвертью зритель, которому видно сразу, ему нужно именно сюда попасть. И это было во все времена», — отмечает заслуженный артист России.

Как подчеркнул художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, торжественным мероприятием ему хотелось бы не подвести итоги, а, наоборот, проложить дорогу для создания и воплощения новых хулиганских идей. Главное, чтобы они были наполнены смыслом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верник отмечает свой юбилей на сцене МХТ Чехова.