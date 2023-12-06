Может, им сказать? Почему в Деда Мороза верят даже подростки

Когда наступает момент, в который стоит всерьез поговорить о волшебнике?

Как правило, в Деда Мороза верят дети, активно прося у него подарки под елку. Почему в существовании пожилого волшебника не сомневаются некоторые люди постарше, изданию KP.RU объяснила кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева.

Уйти от серых будней

По мнению специалиста, открытие тайн жизни, в том числе существование Деда Мороза, у каждого человека происходит не в определенном возрасте, а по мере взросления и познания мира. Отмечается, что многим подросшим детям, уже познакомившимся с законами физики и химии, несмотря ни на что хочется сохранить в своей картине мира хотя бы один волшебный детский пазл.

«Зачастую этот пазл именно про существование Деда Мороза. Остаться хоть немного в радостном и счастливом периоде детства, уйти от серых будней взрослой жизни — в этом может крыться секрет веры», — объяснила психолог.

Пример для подражания

Дед Мороз — один из самых положительных персонажей, и верить в него очень даже полезно, причем не только детям. У новогоднего героя много верных помощников, которые отлично взаимодействуют в команде и всегда готовы прийти на выручку, доставив подарки во все уголки страны. Это отличный пример делегирования дел и умения не только просить, но и принимать помощь.

«Не дед, а идеал, пример для подражания», — считает эксперт.

Кому нужна правда

Так, может, и не стоить раскрывать тайну про волшебника? Считается, что как минимум не стоит этого делать до того периода, как ребенок сам начнет сомневаться в существовании дедушки мечты и спрашивать об этом взрослых.

Что делать, если подрыв веры исходит от других детей, которые поняли все и посмеиваются? В этом случае ребенку, по словам Бояринцевой, нужно сказать, что никто и никогда не может ему запретить верить в то, во что хочется, — в чудо и добро. А те дети, вероятно, пока не готовы стать помощниками Деда Мороза.

Если все-таки время пришло

Любую правду об устройстве мира, как поделилась эксперт, можно объяснить с отрицательной и положительной стороны. Сказать о том, что Дед Мороз живет далеко, в Великом Устюге, а подарки под елку он попросил положить родителей, можно подросшему детсадовцу.

Историю с его тайными помощниками можно рассказать ученику начальных классов. А детей постарше можно уже вовсю включать в подготовку подарков близким, создавая ощущение чудес, которые можно делать своими руками. Так можно предотвратить психологическую травму и помочь детям встроить правду в свою картину мира.

Мнение нейропсихолога

Сторонники правды про Деда Мороза считают, что если ребенок долго будет верить в него, то он станет в будущем инфантильным. Как сообщила психолог и эксперт в сфере детской физиологии и нейропсихологии Валерия Солтан, все происходит наоборот.

У незрелости немалое количество причин, самая ключевая — недолюбленность. Это когда в детстве было недостаточно родительского внимания и ласки.

Или папа с мамой воспитывали, используя слишком строгие, жесткие методы. По мнению Солтан, чем ярче в детские годы атмосфера сказки и волшебства, тем проще во взрослом возрасте радоваться мелочам и переживать стрессовые ситуации и неудачи.

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